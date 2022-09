Marca – Ronaldo, ultima chance: l’affare col Napoli è ancora possibile.

Il quotidiano spagnolo è convinto, la pista Ronaldo non è del tutto sfumata. Difatti, sembrerebbe che l’occasione Napoli, per CR7, sia l’ultima chance per poter disputare la Champions League. Mendes è a lavoro, e questa volta Osimhen non rientrerà nell’affare, anche se il mercato è in chiusura, la faccenda non è da definire sfumata: “quando ci sono di mezzo Mendes e Ronaldo tutto diventa possibile”.

