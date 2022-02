Vocatelli: “Napoli squadra completa, non necessitava di fare mercato”

Il mercato azzurro si è concluso con il solo acquisto a titolo temporaneo di Axel Tuanzebe

Alessandro Vocalelli, editorialista per La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Nel suo intervento ha detto la sua anche sul mercato del Napoli nella sessione inverale appena conclusa.

Queste le sue parole:

“La Juventus diventa l’incomoda vera per le prime quattro. Abbiamo sempre pensato che le prime quattro fossero garantite nell’obiettivo. Avendo risolto il problema attaccante, la Juve diventa una candidata a uno dei quattro posti, quindi una resterà fuori. Il Napoli non ha necessità assolute sul mercato, per questo ha preso un solo calciatore, è una squadra già completa. Il Milan invece mi ha deluso, perché aveva problemi importanti, specie in difesa, e non è intervenuto”.

