Calciomercato: Raspdori-Napoli, arriva la smentita

Nicolò Schira, esperto di mercato, smentisce le voci di una possibile trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori.

Questo il suo tweet:

Despite the rumors, no talks between #Napoli and #Sassuolo for Giacomo #Raspadori to Napoli in the next season. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2022