Tiziano Crudeli: “Se la Juventus è in Champions League deve ringraziare il Napoli”

Tiziano Crudeli, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold, queste le sue parole:

“Se la Juventus è in Champions League deve ringraziare il Napoli che le ha fatto un regalo assurdo. Il Napoli, pareggiando 1-1 contro il Verona nell’ultima giornata dello scorso campionato, si è suicidato consentendo alla compagine all’epoca allenata da Andrea Pirlo di qualificarsi nella importante competizione internazionale. Ora i bianconeri, con Dusan Vlahovic e Zakaria, hanno acquistato due calciatori importanti non per lo scudetto, ma per finire tra le prime quattro”.