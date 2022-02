Calciomercato Napoli, parla l’esperto Giovanni Scotto.

Il giornalista Giovanni Scotto, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, su Kiss Kiss soffermandosi sul futuro di Victor Osimhen, ecco quanto dichiarato:

“Attenzione a Victor Osimhen che si sta facendo conoscere in Europa è può diventare in futuro un obiettivo per i top club. Il Napoli non vuole privarsi del nigeriano e per meno di cento milioni non lo darà via”.