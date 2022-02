Napoli – Nuova strategia: ADL punta agli svincolati, in estate Januzaj

Repubblica – Il Napoli cambia strategia di mercato: nessun grande investimento. Da giugno si punta a prestiti e parametri zero.

Il quotidiano annuncia la nuova decisione del Napoli: da giungo nessun grande investimento di mercato. Sono finiti i tempi delle plusvalenze e dei grandi investimenti. De Laurentiis darà spazio a prestiti come Anguissa e Tuanzebe, e profili a parametro zero, come Juan Jesus. Difatti diventa sempre più concreto l’affare Januzaj a zero dalla Real Sociedad.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scotto: “Attenzione a Osimhen, può diventare un obiettivo per i top club d’Europa”

Calciomercato: Raspdori-Napoli, arriva la smentita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Edicola Quirinale: il governo riparte nel Big Bang dei partiti