Fabian senza rinnovo: 6 big europee si fiondano sul centrocampista

Corriere dello Sport – Assalto a Fabian Ruiz: 6 big europee si contendono il centrocampista.

Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato. De Laurentiis, con la consapevolezza che sarà corteggiato da molte big, non affretta i tempi. Difatti, oltre ai 40 milioni proposti dal Newcastle, si sono fiondate su di lui Liverpool e Manchester, senza mettere da parte l’interesse del Real Madrid e Barcellona.

Il rinnovo, si legge: “è una possibilità complessa da avvicinare”, dunque potrebbe concretizzarsi la cessione questa estate.

