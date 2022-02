Bufera in Lega con la Figc: Paolo Dal Pino verso le dimissioni

Corriere dello Sport – Paolo Dal Pino verso le dimissioni. E’ scoppiata la bufera in Lega con la Figc: Gravina ha lanciato un ultimatum.

Questo è lo scenario clamoroso che si sta facendo strada nelle ultime ore:

“Paolo Dal Pino va verso le dimissioni. È il clamoroso scenario che si profila dopo la bufera scoppiata in Lega con la Figc, che tramite il presidente Gravina aveva lanciato un ultimatum per far adeguare lo statuto ai principi informatori del Coni incrementando una spaccatura che sembra ormai inesorabile.

La Lega Serie A avrà a disposizione fino al 15 febbraio prossimo per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale della Figc lo scorso novembre, termine scaduto il quale la Federazione sarà pronta a procedere col commissariamento. Lo ha assicurato il presidente federale, Gabriele Gravina, in una risposta inviata all’ad della Lega, Luigi De Siervo, che chiedeva una proroga fino a quella data per consentire alle società di trovare un accordo sul tema.”

