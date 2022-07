Specchia: “Dybala è Ronaldo? Assurdo accostarli al Napoli”

Il tecnico commenta le voci che accostano Ronaldo e Dybala al Napoli

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Speriamo che la rosa del Napoli si avvicini a quella dell’anno scorso, senza perdere troppi pezzi. Se non perdiamo altri pezzi Spalletti potrà lavorare su un telaio abbastanza simile all’anno scorso e partirà da una buona base. Quando hai fatto il terzo posto e sei stato capace di qualificarti con ampio margine alla Champions puoi programmare.

La squadra si è già ringiovanita di circa di 2 anni, Gaetano e Zerbin dovranno essere valutati in ritiro. L’allenatore è bravo e sa tirar fuori il meglio dai suoi giocatori, abbiamo visto Lobotka e anche Mario Rui che stagione hanno fatto.

Osimhen? Se migliora ancora qualcosa che gli manca non so dove potrà arrivare. Sembra un lento perché ha la gamba lunga, ma in progressione diventa insuperabile. Si leggono nomi incredibili accostati al Napoli, come Ronaldo e Dybala, ma in una politica di ridimensionamento di costi come si fa a parlare di questi giocatori.

Meret? Anche alla Spal non ha giocato molto per guai fisici. E’ un portiere che ha qualche problema muscolare, deve mettere massa. Anche caratterialmente ha qualche piccolo neo, ma le qualità ce l’ha e quest’anno può farsi perdonare”.

