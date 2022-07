Torino: Petagna per il dopo Belotti, la richiesta del Napoli

I granata non abbandonano la pista Petagna

Il Torino non abbandona l’idea Andrea Petagna. Tuttosport riferisce che il club torinese vede nell’ex Atalanta e Spal uno dei nomi più quotati per sostituire Belotti. Il Napoli dal canto suo chiede 15 milioni per il suo cartellino.

