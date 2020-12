Parma-Juventus, Buffon e la presunta bestemmia: non scatterà la squalifica

Buffon e la presunta bestemmia in campo: non ci sarà squalifica

“Porta (riferendosi a Portanova, ndr), mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o”.

Secondo quanto raccolto dal portale Sportmediaset, questa frase, attribuita al portiere bianconero Gianluigi Buffon durante Parma-Juventus (si sente la voce ma l’inquadratura non è sul portiere), ha fatto scoppiare un caso sui social. I tifosi della Roma, infatti, si sono chiesti come mai Buffon non sia stato squalificato per espressione blasfema, così come successo per Cristante durante Bologna-Roma della settimana scorsa.

Sempre secondo quanto appreso dal portale, la Procura federale non avrebbe inviato alcun materiale da approfondire al Giudice Sportivo che quindi non ha preso provvedimenti disciplinari contro il portiere juventino.

