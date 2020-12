Calciomercato, la Juve aspetta Milik. Paratici pronto a prenderlo a parametro zero

Calciomercato, Milik verso la Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus è pronta a prendere Arek Milik. Fabio Paratici avrebbe individuato nell’attaccante polacco il giusto rinforzo per Gennaio, sempre se De LAurentiis abbassi le sue pretese economiche. Il presidente del club azzurro continua a chiedere uan cifra vicina ai 18 milioni per cederlo a Gennaio, nonostante Milik ha un contratto i nscadenza a Giugno 2021. Se il ds bianconero riuscisse a trovare un accordo economico per il polacco, il trasferimento avverrà gia il mese prossimo. In caso contrario, è pronto ad aspettarlo a Giugno quando potrà arrivare a costo zero.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Genoa, Maran esonerato. Ufficiale l’arrivo di Ballardini

Covid-19, 10.872 nuovi positivi in Italia. In Campania la situazione migliora

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 22 Dicembre 2020 a cura di Artemis