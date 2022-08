Raspadori-Napoli: domani il giorno decisivo per la chiusura della trattativa

Raspadori si avvicina al Napoli, manca poco !

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra Raspadori e il Napoli ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Ecco quanto dichiarato dal giornalista:

“Raspadori-Napoli, doveva essere quello di domani il giorno decisivo per chiudere la trattativa tra i due club. Le parti si stanno avvicinando, le distanze si sono assottigliate. Non fa comodo al Sassuolo tenere un calciatore che vuole andare via. Il ragazzo ha la testa altrove, come è normale che sia”.