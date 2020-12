De Nicola: “Infortuni? Koulibaly rientrerà in squadra nel 2021. Su Lozano…”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli infortuni capitati ieri a Lozano e a Koulibaly

Alfonso De Nicola, ex medico sociale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“I ragazzi con cui stavo io li conoscevo bene, questi non li conosco. Koulibaly? Probabile lo rivedremo in campo a gennaio. Però, se fra dieci giorni sarà rivalutato, non è detto che sarà in grado di allenarsi e di giocare. La rivalutazione deve essere fatta per rendersi conto di quanto si possa incrementare il lavoro. Lozano? Se non ci sono fratture credo riprenderà abbastanza presto. Forse anche mercoledì”.

Con Osimhen e Mertens ancora fermi ai box, gli azzurri saranno in emergenza anche mercoledì prossimo contro il Torino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Parma-Juventus, Buffon e la presunta bestemmia: non scatterà la squalifica

Sconcerti duro sul caso Suarez: “Si può fare ancora finta di niente?”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sgozzato Milano: indagini, stupisce l’efferatezza dell’omicidio