La SSC Napoli ricorda il termine ultimo per il rimborso abbonamento

La SSC Napoli ricorda a tutti i possessori dell’abbonamento valido per la stagione 2019-20 che, il termine ultimo per presentare regolare domanda di rimborso e relativa richiesta voucher per i ratei non goduti, termina il giorno 31 luglio 2020. Di seguito il comunicato emanato sul sito ufficiale SSC Napoli:

“La SSC Napoli ricorda a tutti gli abbonati che il 31 luglio 2020 è il termine ultimo per richiedere l’ emissione dei voucher per il rimborso dei ratei non goduti degli abbonamenti per la stagione sportiva 2019/2020”.