Zerbin, l’agente annuncia: “A fine stagione rientrerà a Napoli”

Fulvio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove ha annunciato il futuro del suo assistito al termine di questa stagione. Ecco quanto dichiarato:

“Nella prossima stagione, Zerbin partirà con la prima squadra. Il ragazzo è come uno studente che ha appena terminato il liceo ed è stato promosso. Ha superato l’esame, ha dimostrato di poter militare in una big. Penso abbia tutte le qualità per fare bene anche al Napoli. Sarà poi Luciano Spalletti a decidere. Ma sappiamo quanto il mister tenga ai giovani. Alessio è un calciatore impagabile per serietà e bravura. Il suo ruolo è quello di attaccante sinistro, lo stesso di Lorenzo Insigne. Io mi fido di lui, del suo cervello, della sua capacità di imparare. Parliamo di un bel presuntuoso, non di un calciatore modesto scarso. D’altronde se uno è umile, ma poi in campo non rende, che lo prendi a fare? Zerbin presume di volere sostituire Insigne e, per questo motivo, è presuntuoso”.

