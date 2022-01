Napoli, nessun colpo dell’ultima ora. Tuanzebe unico acquisto di gennaio

Napoli, mercato chiuso

Come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il calciomercato del club azzurro si è chiuso con l’arrivo in prestito di Axel Tuanzebe. Nono sono infatti previsti ulteriori acquisti da parte del Napoli, che punta a rimanere con gli elementi attualmente in organico fino al termine di questa stagione. Per la prossima settimana sono previsti i ritorni di Anguissa e Koulibaly, che terminata la Coppa d’Africa faranno ritorno a Napoli per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti.

