Icardi, l’ex agente: “Molto vicino al Napoli tante volte, ADL lo trattò in prima persona”

Icardi, l’ex agente rivela un retroscena legato al Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Elio Letterio Pino, ex agente di Mauro Icardi, che ha raccontato dei retroscena che riguardano anche il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

Fu vicino al Napoli tantissime volte, De Laurentiis l’ha trattato in prima persona, poi però per un motivo o per un altro il matrimonio non si è mai fatto. Magari sarebbero cambiate tanto le cose, sia per il Napoli che per il giocatore. Si è un po’ perso? Io lo conosco bene, forse ha lasciato qualche strascico l’addio all’Inter. Ha fatto benino al PSG, non è facile affermarsi in mezzo ai campioni. La fortuna del Napoli è che Giuntoli può trovare il sostituto di Insigne. Un’altra fortuna è Spalletti: all’Inter il nuovo corso è iniziato con lui, ha portato gioco e mentalità vincente. Qualche ultimo colpo oggi? Più o meno quelli letti sui giornali ma niente di particolare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Julian Alvarez, ha firmato con il Manchester City

UFFICIALE – Federico Gatti è un nuovo giocatore della Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Settima votazione verso fumata nera. Letta: “Intesa o assecondare la saggezza del Parlamento”