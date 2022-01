Calciomercato, il giovane Lorusso dal Bari al Napoli. Bruciata la concorrenza della Juventus

Napoli, dal Bari arriva il 2005 Lorusso

Come riportato da TMW, il Napoli ha da poco concluso un operazione di calciomercato per il futuro. Dal Bari arriva il giovane classe 2005 Francesco Lorusso, attaccante che si è messo in mostra con la maglia biancorossa. Il giovane calciatore, sul quale c’erano anche gli occhi di Bologna e Juventus, resterà nel capoluogo pugliese fino al termine della stagione in prestito.

