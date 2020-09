Esame Suarez: ecco le domande fatte al giocatore, da non credere

Emergono nuovi dettagli riguardanti l’esame farsa sostenuto da Luis Suarez

A riportare le ultime è il Corriere della Sera

Da come si sapeva le domande dell’esame che Luis Suarez avrebbe poi sostenuto erano state previamente concordate. Ora il Corriere della Sera le ha rese pubbliche. Da come riporta il quotidiano, il neo attaccante dell’Atletico Madrid aveva ricevuto un file PDF, ora in possesso degli investigatori, con le domande che gli sarebbero state sottoposte. DI seguito il contenuto del File:

Domanda N.1: “Come ti chiami”? A questa domanda è seguito un esercizio in cui il giocatore, a cui sono state mostrate le foto di un supermercato e di un cocomero, doveva nominare correttamente quanto era ritratto nelle foto. Entrambe le risposte sono state esatte.

Domanda N.2: “Una Città Italiana”? Domanda alla quale il giocatore ha risposto con “Torino”. La sua risposta è stata poi commentata da Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori, che aveva parlato ai media dicendo: “Si immagina già nel capoluogo piemontese”.

Le ultime domande sono state di carattere generale sulla sua famiglia e sulla sua professione. La riposta data dall’attaccante è stata: “Faccio il calciatore e sono da 6 anni a Barcellona”.

L’esame è durato 12 minuti.

