Riapertura stadi, parla Zampa: “No alla riapertura, le priorità sono altre”

La riapertura degli stadi dovrà attendere ancora un po’, arriva il “no” dal Ministero

Sandra Zampa ha parlato ai microfoni di Radio24

Sandra Zampa, sottosegretaria di Stato alla Salute, è intervenuta su Radio 24. Ai microfoni dell’emittente ha parlato della riapertura degli stadi e ha spento ogni entusiasmo, dichiarando che la priorità, in questo momento, sia la riapertura delle scuole. Queste le sue dichiarazioni: “Noi del Ministero della Salute siamo contrari alla riapertura degli stadi. Il Ministro ha ribadito che prima ci sono le scuole e poi eventualmente ci occuperemo degli stadi. Questo significa che prima bisognerà vedere l’impatto della riapertura delle scuole e di quanto si alzerà l’indice di riproduzione virale e poi, in caso, si potrà aprire una discussione sugli stadi In questo momento le Regioni possono gestire la cosa, e’ la stessa situazione che si e’ venuta a creare con le discoteche. Sull’eventuale intervento da parte dello Stato, pero’, deciderà il Ministro”.

