Lo Stadio San Paolo pronto ad ospitare 1000 tifosi per Napoli-Genoa, a breve l’ufficialità

Il San Paolo potrà riaprire le porte ai tifosi

Lo Stadio San Paolo di Napoli potrà accogliere 1000 tifosi, a riportarlo è Il Mattino.

Secondo il quotidiano di Via Scarfoglio, la Regione Campania avrebbe accettato l’iniziativa nazionale in merito alla riapertura degli impianti sportivi. Nella serata oppure domani in arco mattinale, la Regione, secondo Il Mattino potrebbe ufficializzare l’apertura a 1000 tifosi azzurri.

