Koulibaly, il Liverpool ci prova. I reds di nuovo sul senegalese

Koulibaly, il Liverpool ci prova

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, il Liverpool sarebbe di nuovo sulle tracce di Kalidou Koulibaly. Nelle ultime ore, per il senegalese sembra si sia raffreddata la pista Psg. Il sogno di Klopp, è quello di comporre una coppia difensiva tra le migliori d’Europa. L’allenatore tedesco, potrebbe far leva anche su Saido Manè connazionale di Koulibaly. Al momento resta solo un indiscrezione, in quanto al Napoli non sono ancora arrivate offerte ufficiali.

