Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone per il Covid-19

Zlatan Ibrahimovic è positivo al test del Coronavirus.

Altro caso di positività al Coronavirus nel Milan. A risultare positivo è Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese dovrebbe essere asintomatico. Negativi i tamponi del resto del gruppo

Ora è ufficiale nell’ultimo ciclo di test effettuati dai rossoneri è stata riscontrata la positività di Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da “Calciomercato.it“, l’attaccante svedese, autore di una doppietta nell’ultimo match di Serie A, dovrà stare in regime di isolamento. Si attende la comunicazione ufficiale da parte del Milan. I rossoneri stavano effettuando i controlli sui propri tesserati dopo aver trovato la positività di Duarte nella giornata di ieri. Ibra, quindi, non sarà presente nella sfida di questa sera valida per il preliminare di Europa League. Il comunicato del club meneghino:

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi.”

