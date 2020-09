Cessione Younes: raggiunto l’accordo con il Verona ma il calciatore rifiuta

Comunque andrà a finire l’avventura di Admin Younes al Napoli, sarà sempre una di quelle storie da raccontare.

Il calciatore, infatti, è passato dal dire “A Napoli non ci vado!” Di due anni fa a: “Da Napoli non vado via!”.

Sembrerebbe il remake del film “Benvenuti al sud” ma, in realtà non è così. Dopo il lungo tira e molla per farlo sbarcare in azzurro, nonostante il contratto già firmato, il tedesco è man mano scivolato dietro nelle gerarchie non convincendo mai in toto.

Da due sessioni di mercato a questa parte, perciò, è sul mercato ma, puntualmente, nessuna piazza gli è gradita. L’ultima in ordine di tempo è il Verona.

Come dichiarato da Alfredo Pedullà a Sportialia, il Napoli aveva raggiunto l’accordo con l’Hellas per il trasferimento ma l’attaccante ha rifiutato la proposta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Trattativa Vecino: il Napoli detta le sue condizioni

TV – NapoletiAmo Web, la nuova trasmissione targata ForzAzzurri.net e Milano Azzurra in collaborazione con Marika Fruscio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bielorussia: Ue, giuramento Lukashenko è illegittimo