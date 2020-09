Trattativa Vecino: il Napoli detta le sue condizioni

Entra nel vivo la trattativa tra il Napoli e l’Inter per Matias Vecino.

Il calciatore, oramai ai margini del progetto Conte, occuperebbe lo slot lasciato libero da Allan. Il calciatore, tuttavia, è stato recentemente operato al menisco e sta recuperando dall’ infortunio.

Per questo, come scrive Tuttosport, il DS azzurro Giuntoli, contattato da Lucci, procuratore del calciatore, ha dettato le condizioni per acquistarlo. La prima sarebbe che la formula del trasferimento sia il prestito gratuito, la seconda che l’Inter partecipi al 70% dell’ingaggio.

