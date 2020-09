Ruffo, Report:”Caso Suarez? Stesso legale del caso Bucci, vi spiego”

Ruffo sul caso Suarez

Nel corso della diretta di Punto Nuovo Show, è intervenuto il giornalista di Report Federico Ruffo. Tema del suo intervento, il caso Suarez. Ecco quanto dichiarato:

“L’avvocato Maria Turco è una delle più importanti di Torino, ritenuta tra le più preparate e su più tematiche. L’ho incrociata in merito al caso di Raffaello Bucci perché c’era stato un episodio sepolto tra le carte, piuttosto frettolosamente archiviato come suicidio. C’era un verbale della polizia stradale in cui sostenevano che un’amica di famiglia si era avvicinata a loro chiedendo di consegnarle le chiavi dell’auto ed il cellulare di Bucci. Questa donna era l’avvocato Maria Turco e non potevano consegnarle alcunché. L’ex compagna mi ha affermato che lei non aveva dato mandato all’avvocato di farsi consegnare i beni di Bucci. Per altro, è stata tra le prime – insieme a due impiegati della Juventus, Merulla e D’Angelo – ad arrivare all’ospedale di Cuneo, quando Raffaello era ancora vivo.Ho incontrato l’avvocato Turco, si limitò a dirmi che era stata fraintesa ed era stata in ospedale per accompagnare delle persone che appartenevano a Bucci perché non erano in grado di guidare. Quando feci notare che dalle registrazioni si vede che erano con tre auto diverse, ha risposto che ne avrebbe parlato con i magistrati se fosse stato necessario.

Caso Suarez? Quello che dirà l’avvocato Turco è che lei voleva dire ai responsabili dell’Ateneo che avevano piacere di portare lì altri tesserati per l’organizzazione. Resta da domandarsi perché è stato fatto un esame soltanto per Suarez. Alla fine di questa storia nessuno ne trarrà beneficio“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, tutti negativi all’ultimo tampone. L’annuncio

Milik, cessione sempre più vicina. L’intermediario vola a Londra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessia Messina è la nuova fidanzata di Balotelli, ‘Super Mario’: “Sono fidanzato e innamorato”