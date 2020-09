TV – NapoletiAmo Web, la nuova trasmissione targata ForzAzzurri.net e Milano Azzurra in collaborazione con Marika Fruscio

Forzazzurri.net, in collaborazione con lo storico club Milano Azzurra 1984, da il via a un nuovo format tutto suo…. NapoletiAmo.

La trasmissione andrà in diretta Facebook ogni lunedì dalle ore 21.30 e tratterà esclusivamente temi riguardanti il nostro Napoli.

Giornalisti, opinionisti, rappresentanti di club ed ex calciatori si alterneranno in collegamento per discutere delle varie tematiche, insieme al nostro direttore Dario Catapano che sarà affiancato da un volto noto del panorama televisivo Nazionale: la showgirl Marika Fruscio, che non ha mai nascosto la sua fede per i colori azzurri e che da anni rappresenta il tifo napoletano come conduttrice o opinionista.

Ma i veri protagonisti di ogni puntata, sarete voi. Potrete infatti, inviarci un breve videomessaggio di un massimo di 10 secondi al numero 333.2129734 per esprimere la vostra opinione sulla partita del Napoli. I messaggi potranno essere inviati a partire dalla fine di ogni match della nostra squadra del cuore fino alle ore 19.00 del lunedì.

Inoltre, potrete sempre interagire con noi commentando ogni diretta.

Non mancate, vi aspettiamo con …. NapoletiAmo!!!

