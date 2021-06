Calciomercato: Napoli pronto a cedere Fabian Ruiz per fare cassa, ADL vuole 60 milioni

Fabian Ruiz continua ad essere oggetto del desiderio di tanti top club europei, il Napoli dal canto suo è disposto ad ascoltare offerte ma, come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti. Stando a quanto riferito, sul giocatore ci sarebbe l’interesse di diversi club, ma da questo elenco elenco va tolto il Manchester City visti i rapporti frantumati e mai riparati tra i club dopo l’affare Jorginho. In Spagna persiste l’interesse dell’Atletico Madrid e del Real di Ancelotti. Oltre a questi ci sarebbe anche il PSG. Come detto prima il Napoli però ha ben chiaro il valore del calciatore e non lo farà andar via per offerte sotto i sessanta milioni di euro.