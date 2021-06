Giuntoli smentisce: “Camara non ci interessa”

Arriva la smentita di Cristiano Giuntoli

Il ds del Napoli Crisitano Giuntoli, è stato contattato dai colleghi greci di Sport 24 in merito all’interessamento del Napoli per il centrocampista Mady Camara. Il centrocampista attualmente in forza all’Olympiakos, nei giorni scorsi è stato accostato al club azzurro ma Giuntoli smentisce. “Non parlo con i giornalisti. La posizione del Napoli nei confronti di Camara? A noi non interessa. Ripeto, non parlo con i giornalisti”, queste sarebbero le dichiarazioni del ds azzurro al portale greco.

