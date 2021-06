Napoli, nessun rinnovo per Maksimovic

Il Napoli sembra non aver avuto ripensamenti per Nikola Maksimovic, che nonostante le notizie delle ultime ore andrà via a parametro zero. Nelle scorse settimane, si era ipotizzato un rinnovo last minute per il difensore serbo ma il club azzurro non ha avanzato nessuna offerta. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’addio tra il Napoli e Maksimovic è ormai certo.

