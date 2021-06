Basket, la Ge.Vi Napoli conquista la promozione in A1 dopo 13 anni

Basket, Napoli torna in A1 dopo un’assenza lunga 13 anni

La Ge.Vi Napoli basket battendo in gara 4 Udine conquista la promozione in Serie A1, dopo un’assenza lunga 13 anni. Dopo una lunga cavalcata nella regular season, i partenopei si confermano nei playoff con 9 vittorie e una sola sconfitta. Entusiasmo per il presidente Grassi, che ha avuto il merito di credere nel grande ritorno del basket a Napoli regalando una gioia alla tifoseria.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Kaio Jorge piace al Napoli. Bisogna vendere prima Petagna

Liga, Tebas contro Florentino Perez: “Superlega fatti gravissimi: si spacciano per i Robin Hood del calcio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Corte Suprema dà ragione a transgender su bagni scuola