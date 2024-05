Radio Marte – Marchetti: “Con ADL tempi sempre dilatati. Conte può firmare, ma bisogna sistemare degli aspetti”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta radio per informare sulla trattativa tra Conte e il Napoli:

“Conte rappresenta la medicina giusta per risollevare ambiente e squadra dopo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. La trattativa ha avuto un’accelerazione dopo il rifiuto di Gasperini a venire a Napoli per restare all’Atalanta. Al momento, resiste anche la candidatura di Pioli ma molto dietro rispetto a quella di Conte. Si discute di dettagli che hanno una loro importanza: non è tanto la questione economica il nodo, quanto la durata (Conte vuole un triennale senza opzioni, vuole un progetto duraturo) e il progetto. Il leccese rappresenta un acceleratore e un allenatore di grandissimo livello: lui dà tutto per le sue squadre e pretende tantissimo da società e calciatori, e in primis da sé stesso.

Tempi? Con il Napoli i tempi delle trattative sono sempre dilatati. Ovviamente le parti sono al lavoro per trovare nel più breve tempo possibile un accordo, con Pioli che resta sullo sfondo: anche lui è un ottimo allenatore ma con metodologie diverse. I 10 giorni annunciati da De Laurentiis potrebbero anche ridursi, ma occorre trovare la quadra relativamente a tutti gli aspetti da sistemare”.

