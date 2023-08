Zielinski, tutto pronto per il rinnovo: la cifra che guadagnerà

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino il rinnovo del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski dovrebbe arrivare a breve.

Mancherebbe davvero poco al rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Il centrocampista polacco era stato accostato per un po’ di tempo all’Arabia Saudita, ma alla fine avrebbe scelto di continuare a vestire la maglia azzurra. Secondo il noto quotidiano sarebbe già pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione.

Ecco quanto riportato in merito:

“Dopo aver rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita per i milioni degli sceicchi è arrivato il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Il centrocampista polacco ha deciso di restare in azzurro. C’è l’accordo totale per il rinnovo di Zielinski con il Napoli. Tutto fatto per il centrocampista polacco, con i suoi legali che nella giornata di ieri hanno anche controfirmato l’offerta del club azzurro. Tre anni a tre milioni di euro.”

