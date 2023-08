Corriere dello Sport – Juve non molla Lukaku, Vlahovic è ancora cedibile: le mosse di Giuntoli.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sugli ultimi aggiornamenti in casa Juventus. I bianconeri non hanno ancora rinunciato alla pista Lukaku: “Vlahovic si è ripresentato bene, non c’è che dire. Però la Juve non abbandona l’idea di poterlo cedere in caso di rilanci o nuove offerte. Il valore che il club bianconero attribuisce al centravanti serbo è: 75 milioni leggermente trattabili, soldi che sistemerebbero gran parte dei problemi attuali di bilancio e darebbero l’opportunità di tornare alla carica per avere Lukaku dal Chelsea. Già, il Chelsea che considerando i 40 milioni di valutazione di Big Rom era arrivato a 60 totali per Dusan, salvo poi non ascoltare le richieste di rilancio provenienti dalla Continassa.

Al di là di qualsiasi considerazione, infatti, i responsabili sportivi della Juve e Allegri sono ancora convinti che avere Lukaku al posto del serbo rappresenti la ciliegina su una torta che al primo boccone è sembrata già molto gustosa. Per Giuntoli, poi, si tratterebbe del primo vero colpo di presentazione nella sua nuova avventura”.

