Il Roma – Pausa di riflessione per il Celta, ADL vuole concedere percentuale di rivendita: la situazione.

Il quotidiano ha divulgato gli ultimi aggiornamenti della trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga: “Il Napoli vuole concedere una percentuale di rivendita minima per Gabri Veiga e il Celta Vigo ha bloccato l’operazione, chiedendo una percentuale molto più alta o il pagamento della clausola di 40 milioni senza bonus o percentuali. Pausa di riflessione per provare a sistemare la questione. Il calciatore ha l’accordo con il Napoli da tempo e aspetta il via libera. Ovviamente l’annullamento delle visite di ieri non era dovuto a motivi personali del giocatore, così come non è vero che l’accordo tra i due club era chiuso e definito. Serve pazienza, ma la giornata di oggi dovrebbe essere decisiva”.

