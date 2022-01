Napoli – Giocatori in scadenza e rosso in bilancio: avvertiti i primi scricchiolii

La Gazzetta dello Sport – Giocatori in scadenza, rosso in bilancio e k.o in Coppa Italia: “Il problema in primavera potrà diventare anche quello della gestione dello spogliatoio”.

Il giornale analizza la situazione attuale del Napoli:

“Con cinque giocatori in scadenza e due in prestito secco – Anguissa e Tuanzebe, entrambi arrivati dalla Premier – il problema in primavera potrà diventare anche quello della gestione dello spogliatoio, per concentrarsi sull’obiettivo Champions. L’ambiente napoletano è pronto a scaldarsi, comunque. Dunque se la squadra procederà nei primi posti del campionato non ci saranno pressioni negative, ma se le cose non dovessero andare come sperato – e dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, con un tonfo che ha fatto rumore, i primi scricchiolii si sono avvertiti – ecco che la situazione potrebbe complicarsi nello spogliatoio”.

