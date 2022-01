Fiorentina – Dusan Vlahovic vuole andare via a zero nel 2023

Corriere dello Sport – “Vlahovic via a zero”. L’attaccante ha espresso la sua volontà. Fiorentina innervosita: è disposta a cederlo nelle prossime settimane.

Il quotidiano titola così: “Vlahovic via a zero”. Questa è una delle varie opzioni che stanno venendo fuori, e a quanto pare la volontà del giocatore è proprio quella di arrivare alla scadenza con la Fiorentina. L’agente del giocatore, Darko Ristic, non si sposta di un centimetro e non dialoga con la dirigenza. La questione ha fatto, dunque, innervosire i viola, che prendono in considerazione l’idea di liberarsi del giocatore anche nelle prossime settimane.

Le offerte non mancano e provengono tutte dall’estero. Il più deciso di tutti è l’Arsenal e subito dopo l’Atletico Madrid. Fin dall’inizio delle negoziazioni però, nei piani di Vlahovic c’era l’uscita da Firenze e l’approdo in un grande club europeo: ora potrebbe tenere duro fino a gennaio 2023, quando potrà firmare con chi vuole.

