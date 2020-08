Serie A, nuovi calendari ad inizio Settembre. Sorteggio in via telematica

Serie A, la data per i calendari

Secondo quanto riportato da repubblica.it, il nuovo calendario della Serie A potrebbe avvenire la prima settimana di Settembre. Il tutto potrebbe avere avvenire in via telematica, senza la solita cerimonia presso gli studi di Sky. Il 27 Agosto la FIGC, ufficializzerà gli organici di tutti i campionati. Il 2 Sette,ìmbre, potrebbe essere la data per dare il via alla nuova Serie A.

