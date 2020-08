Ufficiale, Jeremie Bogà positivo al Covid-19. L’annuncio del Sassuolo

Jeremie Bogà positivo al Covid-19

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha annunciato che Jeremie Bogà è risultato positivo al Covid-19. Ecco il comunicato del club neroverde:

“Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti.”

