Probabili formazioni Napoli-Verona: Fabian c’è, Insigne verso la panchina

Domani pomeriggio alle 18 il Napoli ospiterà il Verona allo Stadio Diego Armando Maradona. Il quotidiano Il Mattino ha provato ad anticipare la formazione titolare che scenderà in campo con la maglia azzurra.

“L’impressione è che Fabian possa farcela a essere titolare mentre Insigne potrebbe partire in panchina come con la Salernitana. Il vero dubbio riguarda Osimhen: Spalletti non vorrebbe rischiarlo. Ma è chiaro che qui c’è in ballo anche un’altra questione: se non dovesse essere convocato, il Napoli e la federazione nigeriana dovranno discutere sulla necessità di far mettere in viaggio l’attaccante.”

