De Laurentiis: “Siamo primi, il gruppo è forte e non molleremo fino alla fine”

Aurelio de Laurentiis ha parlato del percorso positivo del Napoli in campionato.

Nella giornata di oggi Aurelio De Laurentiis ha partecipato ad un progetto per la lotta contro il tumore al seno, chiamato Race for the Cure. Dopo aver speso qualche parola sull’argomento, il Presidente ha anche parlato del Napoli. In particolare non ha potuto non soffermarsi sulla posizione in classifica della sua squadra e sul percorso attuale in campionato.

“Stiamo vivendo un bel momento della stagione, siamo primi e vogliamo proseguire su questa strada. Il campionato è molto avvincente ed equilibrato, questo è un bene perché non c’è una squadra che domina come in passato e c’è una bella lotta agguerrita. Noi di certo abbiamo un gruppo forte e competitivo e non molleremo fino alla fine.”

