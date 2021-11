Tantissimi spettatori allo stadio Napoli-Verona, si attende record stagionale

Per la sfida tra Napoli e Verona è previsto il record degli spettatori allo Stadio Maradona.

Domani pomeriggio andrà in scena Napoli-Verona, ed il quotidiano Repubblica si concentra sugli spettatori che saranno presenti allo Stadio Diego Armando Maradona. Secondo il quotidiano nella giornata di domani ci saranno tantissimi tifosi a vedere il match dal vivo, tant’è che si è parlato di record stagionale.

“Finora il Napoli in cinque partite (con capienza prima al 50%, poi al 75%) ha collezionato 98.932 spettatori per una media di 19.786 persone a partita. La gara con più pubblico è quella col Torino ( la prima al 75%) con 27.579 appassionati sugli spalti. Con il Verona il trend è destinato a salire ancora. Il Napoli di Spalletti ha bisogno del sostegno del pubblico per continuare a volare, battere gli scaligeri vorrebbe dire anche riscattarsi dalla gara dello scorso anno.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis: “Siamo primi, il gruppo è forte e non molleremo fino alla fine”

Probabili formazioni Napoli-Verona: Fabian c’è, Insigne verso la panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Volo dal Marocco atterra alle Baleari, passeggeri in fuga