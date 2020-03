Tokyo 2020, il CIO propone lo slittamento. Ipotesi al vaglio

Anche le olimpiadi potrebbero saltare

Come riporato da Mundo Deportivo, sarebbe al vaglio l’ipotesi di spostare le Olimpiadi in programma a quest’estate a Tokyo. Il comitato olimpico internazionale, vista la diffusione a livello mondiale de lcoronavirus, ha avanzato quest’ipotesi nel corso di una riunione avvenuta in mattinata a Losanna. Al momento si è discusso solo di trovare altre date nelle quali disputare la manifestazione e non di un rinvio all’anno successivo come accaduto per esempio agli Europei. Alcune federazioni spingono verso lo slittamento di un anno della manifestazione, come Il nuoto e l’atletica nordamericana che chiedevano questa possibilità. Anche il calcio e ovviamente gli atleti sono della stessa opinione. Ogni decisione definitiva verrà presa nel giro delle prossime quattro settimane, perchè bisogna studiare anche i contratti dei diritti tv venduti in tutto il mondo e tutte le sponsorizzazioni legate all’evento oltre a tutti ibglietti già venduti per i singoli eventi.

