Juventus: Allegri furioso con Agnelli e Cherubini, il tecnico è deluso dal mercato

Il tecnico bianconero si trova a dover gestire le conseguenze dell’addio di Cristiano Ronaldo

Il Giornale nella sua edizione odierna parla di Massimiliano Allegri. Stando a quanto si legge il tecnico si aspettava qualcosa in più dal mercato in entrata, specialmente dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il quotidiano scrive che Allegri sarebbe: “furioso con Agnelli e Cherubini, non erano questi i patti”. L’arrivo di Kean, specialmente dopo la brutta sconfitta interna con l’Empoli, non l’ha soddisfatto, si aspettava un colpo di maggior spessore.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ronaldo sul Manchester United: “Da sempre nel cuore, qui per vincere”

Calciomercato Napoli, le parole di Petagna: “Se devo scegliere resto qui”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi