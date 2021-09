Donadoni sulla Serie A: “Napoli competitivo, ma il Milan annulla il vantaggio”

Roberto Donadoni sulla corsa scudetto: “Napoli competitivo, ma il Milan annulla il vantaggio, ha più continuità”.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex Milan, Roberto Donadoni, che ha chiarito il suo punto di vista in merito alla lotta scudetto: “In Italia i rossoneri possono puntare allo scudetto. Vedo un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono. Non vedo chi tra Milan, Juve, Inter, Lazio, Napoli e Roma possa staccare le altre. Forse una può essere più competitiva, il Milan annulla il vantaggio grazie a una continuità di gestione: se le altre avranno bisogno di un periodo di adattamento, Pioli no. Stefano sa già cosa fare, è bravissimo ed ha un club organizzato che lo sostiene”.

