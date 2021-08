Ronaldo sul Manchester United: “Da sempre nel cuore, qui per vincere”

Cristiano Ronaldo torna al Manchester United ed il club inglese riporta le parole dell’attaccante portoghese.

Dopo anni di assenza Cristiano Ronaldo torna nel suo club inglese del cuore: il Manchester United. Da qualche giorno l’attaccante portoghese ha lasciato definitivamente la Juventus per trasferirsi in Inghilterra. Dopo un primo momento in cui è stato accostato al Manchester City, la verità sul suo futuro è venuta alla luce. Il Manchester United ha subito condiviso un post sui suoi canali social ufficiali dove esaltava il ritorno di Cristiano Ronaldo.

Non solo: il club inglese ha anche riportato le parole del giocatore, che si dice emozionato di tornare a far parte della squadra:

“Chi mi conosce sa l’amore mai finito per il Manchester United. Gli anni che ho trascorso nel club sino stati emozionanti ed il cammino fatto insieme è scritto a lettere d’oro nella storia di questa grande istituzione. Non riesco a spiegare i miei sentimenti ora, il mio ritorno è un sogno che si avvera. Sono qui, sono tornato dove appartengo ancora una volta. La mia prima Coppa, la mia prima chiamata con la Nazionale portoghese, la mia prima scarpa d’oro ed il mio primo Pallone d’oro, tutto è nato da questa connessione tra me ed i Red Devils. Sono tornato qui! Sono tornato qui dove appartengo!

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, le parole di Petagna: “Se devo scegliere resto qui”

L’annuncio social dello United: “Cristiano is back!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi