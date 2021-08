L’annuncio social dello United: “Cristiano is back!”

Il Manchester United è lieto di riabbracciare Ronaldo: “Cristiano is back!”.

Il Manchester United ripresenta Cristiano Ronaldo: il giocatore ha stipulato un contratto di due anni con opzione do prolungare per un altro anno. Lo United annuncia così sui propri canali la firma sul contratto di CR7, già ufficializzato nei giorni precedenti ma adesso è confermato a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Red Devils.

Per l’ex Juventus, dunque, accordo fino al 2023 con opzione per restare anche nel 2023-2024. “Cristiano is back!”.

