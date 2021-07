Spariscono gli sponsor nel calcio, club di Serie A senza marchio tecnico

L’edizione online di Calcio&Finanza analizza il momento economico nel mondo del calcio, soprattutto per quanto riguarda gli sponsor.

Ci sono alcuni club di calcio che sono rimasti senza sponsor tecnico, tra questi il Napoli che già ha avviato l’iter per autoprodursi le magliette, ma la crisi ha colpito anche Inter e Roma:

“L’Inter attualmente è in trattativa per cercare l’erede di Pirelli: era stato confermato già lo scorso gennaio che il contratto non sarebbe stato rinnovato eppure il club nerazzurro è ancora in trattativa: discorsi avanzati con la piattaforma di criptovalute Socios.com a cifre leggermente inferiori rispetto a quanto l’Inter si aspettava, anche se l’accordo non è ancora definito e potrebbero volerci ancora alcune settimane.

Situazione simile a quella della Roma, che non è ancora riuscita a sfruttare l’effetto Mourinho. I giallorossi hanno rinnovato il contratto con Hyundai per il retrosponsor ma, secondo quanto appreso, a 1 milione in meno rispetto al contratto in scadenza (passando quindi da circa 3 circa 2 milioni annui). Soprattutto, però, non è stato rinnovato l’accordo con Qatar Airways che versava 11 milioni a stagione.

Una bassa attrattiva commerciale che era già evidente negli ultimi anni. Basti pensare al rinnovo tra Milan ed Emirates al ribasso o alla necessità del Napoli di inserire almeno 2/3 loghi sulla divisa, per avvicinare la doppia cifra, oltre al fatto di volersi autoprodurre le maglie dalla prossima stagione anche considerando che i ricavi da sponsor tecnico non oltrepassavano comunque i 10 milioni”.

