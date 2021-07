Napoli-Emerson Palmieri, l’affare potrebbe essere in discesa: la situazione

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato della trattativa tra il Napoli ed Emerson Palmieri.

L’obiettivo numero uno del mercato del Napoli è sempre Emerson Palmieri, difensore del Chelsea. Secondo il giornalista Ciro Venerato l’affare per il Napoli potrebbe diventare meno complicato, poiché il Chelsea potrebbe non rinnovare il contratto del giocatore.

Ecco le parole di Venerato a proposito della questione:

“Il Napoli vuole un terzino sinistro e tutto fa pensare che sarà Emerson Palmieri. Il club vuole avere la meglio sugli altri e la presenza di Spalletti è un vantaggio dato il rapporto che c’è tra loro. Il Chelsea non vuole applicare il rinnovo del suo contratto, per questo il Napoli può ben sperare. La valutazione di Palmieri è di 20mln di euro ma si potrebbe abbassare. Con la cessione di Mario Rui al Galatasary le casse del Napoli si riempiranno, ma per la fumata bianca ci sono dei problemi.”

